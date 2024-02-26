شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن المسابقة القادمة لتعيين 18 ألف معلم مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لفتح باب التقدم على الجزء الثانى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثالثة، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن المسابقة .

- المسابقة تستهدف أكثر من 18 ألف معلم ضمن الدفعة الثانية من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

- المسابقة للتعيين فى صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- من المقرر إنهاء إجراءات التقديم والاختبارات لتسليمهم العمل العام الدراسى المقبل.

- المسابقة سوف تعلن لتعيين معلمين مواد : دراسات اجتماعية ورياضيات وعلوم ولغة عربية ولغة إنجليزية وحاسب آلى وأنشطة.

- من المقرر أن يتم فتح باب التقدم إلكترونيا على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية خلال مارس المقبل.

- التخصصات المطلوبة تتضمن: كليات التربية العام والتربية الأساسى والعلوم بعض التخصصات منها وخريجى بعض الكليات الحاصلين على دبلوم تربوي وأيضا كلية آداب تاريخ وجغرافيا لتدريس مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- يتم التقديم وإرفاق الأوراق المطلوبة إلكترونيا.

- يجرى الامتحانات على اللاب توب أو الكمبيوتر بصورة مميكنة فى عدة تخصصات بينها التخصص الأكاديمي والتربوي والثقافة العامة والسمات الشخصية والمكون اللغوي والجزء التكنولوجي أو المهارات التكنولوجية.

- المسابقات التى تتم هدفها توفير أعضاء هيئة تدريس للمساهمة فى سد احتياجات المدارس من التخصصات المطلوبة بشكل سنوى حيث تستهدف الوزارة تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بدأت عام 2022 .

- جميع مراحل المسابقة تتم بشكل شفاف دون تدخل اى عنصر بشرى.