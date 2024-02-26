الرئيس السيسي تواصل معانا.. ابنة عم فتاة الشروق تكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وجهت داليا الشماع ابنة عم فتاة الشروق "حبيبة الشماع"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرصه على الاتصال للاطمئنان على حالتها الصحية وتقديم المساعدات اللازمة.

وكشفت داليا الشماع، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن تفاصيل الحالة الصحية لـ"حبيبة" بعد الحادث الذي تعرضت له على طريق السويس.

وقالت إن "حبيبة" لاتزال حالتها حرجة، وتخضع لفحوصات طبية بالمركز الطبي العالمي، لكنها لازالت فاقدة للوعي حتى الآن.

تابعت "الشماع"، أنه تم إجراء رسم مخ وعدة تحاليل منذ ساعات لـ "حبيبة" للوقوف على تطورات حالتها الصحية، ولازلنا بانتظار نتيجته حتى الآن.

وطالبت "الشماع" الجميع بالدعاء إلى "حبيبة" من أجل شفائها وعودتها إلى حياتها الطبيعية.

من جانبها أكدت دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن الرئيس السيسي تواصل شخصيًا مع الأسرة، وعرض المساعدة وسفر ابنتي إلى الخارج لاستكمال علاجها.

ووجهت والدة الفتاة حبيبة فتاة الشروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كافة المساعدات لابنتي حبيبة".

وأكملت: "الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر برة تتعالج.. كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة، أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المباركة، وأطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد".

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنها أصيبت بنزيف داخل وجروح وكسور نتيجة سقوطها من السيارة، أنها فاقدة للوعي منذ دخولها المستشفى الأربعاء الماضي.

وقال محمد الشماع، عم "حبيبة" إن الأطباء أبلغوا الأسرة بصعوبة الموقف وعدم تمكنهم من إجراء عملية في المخ بسبب النزيف الداخلي.

وعن تفاصيل الواقعة، قال إن ابنة شقيقه أخبرت الشاهد بأن "السائق حب يخطفها فطلع إزازة برفان بيقول بتاعته وبخ على البنت فهي خافت افتكرت إنه مديها مخدر فرمت نفسها من السيارة".

أول تحرك ضد المتهم

وبعد ساعات من إثارة الواقعة كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن شاهد عيان أفاد أنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وتمكن رجال الأمن بالقاهرة، من القبض على سائق السيارة، وفتحت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة محاولة اختطاف الفتاة.

فيما أمرت جهات التحقيق بحبس السائق المتهم بالواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها له بمحاولة التحرش بها أثناء سيرهما على طريق السويس بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة. وتعكف النيابة العامة على الاستماع إلى أقوال المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.