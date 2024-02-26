نشرة منتصف الليل| إنشاء شركة مساهمة لمشروع رأس الحكمة.. وحصر وحدات الإيجار القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

طقس الإثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وظواهر جوية على أغلب المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الاثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء.

ويسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا، مع نشاط رياح على بعض المناطق تكون أحيانا مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

فنادق وكمبوندات ومليارات الدولارات.. خبير استراتيجي يكشف فوائد مشروع رأس الحكمة

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل المشروع الاستثماري رأس الحكمة، البالغ مساحته 41 فدانا، مؤكدًا أن مساحتها سيكون قريبًا من نفس مساحة محافظة القاهرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الإمارات ستحول 24 مليار دولار للخزانة المصرية خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منطقة سيدي عبد الرحمن تبعد عن رأس الحكمة بنحو 10 كيلو مترات، معلقًا: نستهدف استغلال الساحل الشمالي من خلال مشروع رأس الحكمة التنموي - العمراني - السياحي.

فخري الفقي يكشف عن توقعاته لسعر الصرف بعد التحريك

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري توحيد سعر الصرف خلال الستة أشهر القادمة. وأوضح أن تحديد السعر التوازني للعملة يتوقف على الظروف المحيطة وتوفر الدولار.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أشار إلى أن استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل إضافي يعد عاملاً مهماً في تحديد السعر التوازني.

وتوقع أن يكون السعر التوازني للصرف حوالي 45 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار سيتراوح بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا عند استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه.

لا توجد بنود سرية.. متحدث الوزراء: إنشاء شركة مساهمة لمشروع رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع رأس الحكمة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن صفقة رأس الحكمة يمكن تكرارها لزيادة معدلات التنمية، مؤكدًا أنه لا توجد أي بنود سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل، وسيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية في مشروع رأس الحكمة تخضع للقوانين المصرية، موضحًا أن الصفقة مشروع تنموي ضخم عملاق يشمل مخططات عمرانية.

لن يضار أي مواطن.. "إسكان النواب" تطالب بحصر وحدات الإيجار القديم

عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.