شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى الموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في الآتي:

أهم العمليات

1- استكمال التخلص من الأشجار المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدوري كل فترة.

2-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص الأوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي والمكافحة الجيدة لهم.

5-بداية زراعة العروة الجديدة (العروة الربيعي) من الشتلات في 20/2 حتى نهاية مارس.

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى أعفان التربة.

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة والمريضة والجافة خارج المزرعة والتخلص منها بالحرق أو عمل كموبست منها عن طريق المكمورة.

8-وضع السنادات بالنسبة للأشجار المثمرة أو تعليق السوباطات في السلك وجمع السوباطات الناضجة.



التسميد 9-مكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد.التسميد

ا- أشجار الموز التي تروى بالتنقيط للفدان يتم الري بدون تسميد حتى 15/2 وفي 20/2 يتم اعطاء دفعة تنشطية للجذور 4لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدء من اول مارس .

ب- الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا) بعد جمع المحصول يتم الرش الورقي ويتم كما ياتى200جم سلفات حديد + 200جم زنك مخلبي +200جم منجنيز مخلبي + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص) / 600 لتر ماء

برنامج رى الموز

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري 3مرات في الأسبوع .

شهر فبراير كمية المياه اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة .

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري) .

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطار لضمان عدم تراكم الملح أسفل الاشجار ويؤدي الي تساقط الاوراق والثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام (العنق).

1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء.