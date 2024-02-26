شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى أحمد شوقى العطار.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار رئيس تحرير جريدة الصباح الأسبق. ومن المقرر أن تشيع صلاة الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر. ونعى عدد كبير من الصحفيين الراحل أحمد شوقى العطار، داعيين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسوان.

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