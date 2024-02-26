وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات تموين شهر فبراير للبقالين

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير 2024 ، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قراراً بتخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللى إلى 65 جنيها بدلا من 70 جنيها فى كافة معارض و شوادر اهلا رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة فى معارض أهلا رمضان.