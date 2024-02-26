شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.
ويقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء
ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية ايام الجمعة والعطلات.
اسعار قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيه.
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
- المنيا: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.
– أسيوط: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.
– سوهاج: الدرجة الاولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.
– قنا : الدرجة الاولى 550 جنيه، الدرجة الثانية 350 جنيه.
- الأقصر : الدرجة الاولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.
- ادفو : الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.
- أسوان: الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.
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