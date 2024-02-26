الرى: تشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا فى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن أهمية رفع كفاءة استخدام المياه، سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع فى معالجة وإعادة استخدام المياه .

وأضاف سويلم أنه تم تنفيذ إستراتيجية للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول فى الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قطب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين فى بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى فى زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.

وأوضح سويلم أن الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر ("طاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً"، ومحطة الحمام "بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً"، ومحطة المحسمة "بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً"، وهو ما يضيف للمنظومة المائية فى مصر 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام 1959 وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية.