شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطبق كود الإتاحة الخاص بذوي الهمم بمحطات المترو والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقت وزارة النقل كود الإتاحة رقم (601) الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، بوسائل النقل السككى القائمة ( مترو - سكة حديد ) ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوى الهمم ، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام ، و قادرون باختلاف بشكل خاص.

وتم تطبيق كود الإتاحة بـ16 محطة سكة حديد وهى "رمسيس / الجيزة / سيدى جابر / اسكندرية / المنصورة / المحاميد - أسوان / خزام - قنا / أشمون / الشهداء/ شربين / الصالحية / كفر الدوار / أبو حمص / مغاغة / ملوى / شبين القناطر".

كما تم تطبيق كود الإتاحة بالخط الأول – والخط الثاني لمترو الأنفاق لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم ، وجارى تنفيذها وفقاً لمخطط زمني خلال 3 سنوات ، على أن يتم تنفيذ باقى المحطات خلال مراحل متتالية ، على ان تكون أسبقية التنفيذ طبقاً لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات.

وتم إدخال كود الإتاحة لبعض المحطات في الخط الأول لمترو الانفاق، مثل سراى القبة وحلمية الزيتون من خلال تركيب البلاط البارز لخدمة ذوي الهمم البصرية ، وإنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوى الهمم ، وتخصيص شبابيك تذاكر وكراسى مخصصة لذوي الهمم بالمحطات .

كما تم تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم بالخط الثالث للمترو ، وصولا الى بوابات الدخول والخروج وأيضاً تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات وأيضاً دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات وتم تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.