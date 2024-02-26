شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض متعمق على غرب البحر المتوسط ليس له تأثير على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية أمس رصدت منخفضا متعمقا على غرب البحر المتوسط مساره باتجاه اليونان، ليس له أي تأثير على جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا المنخفض يصاحبه سرعات عالية من الرياح وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ويأخذ شكل التنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع الهيئة، أن يشهد صباح اليوم شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.