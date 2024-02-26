شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: جميع السلع متوفرة بمعارض أهلا رمضان وتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير جميع السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 وبتخفيضات تتراوح من 15 الى 30%، حيث تم افتتاح الكثير من المعارض بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات أيضا طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بالتوازي مع استمرار ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحصيل جنيه عن كل طن قصب يورد لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للوزارة لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن تقوم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة للجمعية المشار إليها لمواجه زيادة التكاليف المقدمة لمنتجى القصب.