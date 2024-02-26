أخبار مصر

الشبورة مستمرة صباحا.. حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة مستمرة صباحا.. حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 26 فبراير 2024 إلى السبت 2 مارس 2024، وذلك على النحو التالي:

 

الإثنين 26 فبراير 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

 

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

 

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

الثلاثاء 27 فبراير 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

 

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

الأربعاء 28 فبراير 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

 

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

الخميس 29 فبراير 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

 

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

الجمعة 1 مارس 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

 

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

 

 

 

السبت 2 مارس 2024

 

-حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

 

-نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements