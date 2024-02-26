شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة مستمرة صباحا.. حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 26 فبراير 2024 إلى السبت 2 مارس 2024، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 26 فبراير 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 27 فبراير 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 28 فبراير 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 29 فبراير 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

-شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الجمعة 1 مارس 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 2 مارس 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس شديد البرودة وعلى أغلب الأنحاء.

-نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.