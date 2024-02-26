شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرض أهلا رمضان فى البدرشين.. التخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة البدرشين، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين: لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ25%، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يقام المعرض على مساحة 450 متر في شارع عمرو بن العاص، ويضم 24 باكية تضم مختلف المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان.

ويشارك في معرض "أهلًا رمضان" عدد كبير من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية، ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح السبت الماضي، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في المحافظة، والمقام على مساحة 2000م2 بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية.