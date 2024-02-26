سعر الدواجن المجمدة بمعارض أهلا رمضان 2024 .. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة إنتاج محلى او برازيلى بسعر 100 جنيه .

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من المعارض على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة المنتجات .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين قد أعلنت عن ممارسة رقم 11 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال شهرى مارس وابريل 2024 وان جلسة فض المظاريف يوم 24 فبراير حيث توفر الوزارة زيت الطعام والعديد من السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الأخرى .