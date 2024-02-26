شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: طقس شتوى مذبذب وارتفاع قياسى بالحرارة نهارا حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا في نهاية الثلث الأوسط من أمشير ويسود طقس شتوي مذبذب وارتفاع قياسي في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة حتى نهاية الأسبوع.

أضاف فهيم، أنه من المتوقع أن تصل الحرارة إلى قيم صيفية صريحة "31 -33 °م " في معظم الأنحاء مع استمرار الحرارة ليلاً حوال الـ 10° م .

أوضح فهيم المظاهر المتوقعة خلال هذه كالتالى:

1- فرق حرارة كبير بين الليل والنهار يكون مناسبا للآفات الحشرية التى كانت في بيات شتوى "ديدان الأوراق والثمار" أو الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول والتربس على الأزهار للمانجو والكمون وغيرها.

2- تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً".

ومن الممكن أن يسبب مشكلة للفاكهة التى زهرت مبكرا ودخلت في مرحلة العقد "مثل المانجو" وبعض المتساقطات وأيضا محاصيل الفول البلدي والقمح والكمون واليانسون والخضر المزهرة تحت الأنفاق.

3- زيادة في نشاط الرياح نهاية الأسبوع ومن الممكن أن يسبب رقاد القمح فى حالة الرى في هذه الفترة .

4- زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية وسوف تسبب مشكلة كبيرة في تجديد الإصابة ببعض الامراض الهامة

اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها .