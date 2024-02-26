شكرا لقرائتكم خبر عن ‎الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والرى، ندوتى توعية بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وكنيسة مارى جرجس بقرية بنى بخيت، للتعريف بتحديات المياه فى مصر ودور المرأه المصرية فى الحفاظ على المياه وحمايتها من الهدر والتلوث وواجبها نحو ترشيد استخدام المياه.

كما تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية، وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‏‎أوضحت الوزارة، أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.