شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر اليوم.. ويستمر لنهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معرض "أهلًا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن معرض "أهلا رمضان" يتواجد به نحو 43 عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش والعطارة.

وأوضح أن المعرض يقام بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، وذلك على مساحة 1100 متر مربع.

وأشار إلى أن المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثامنه مساءً.