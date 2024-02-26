شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتيب المفاهيم والذى يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أى لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش.

وأوضحت المصادر، أن كتيب المفاهيم هدفه توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، مشددة على أن كتيب المفاهيم امتداد لكون الأسئلة والامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.