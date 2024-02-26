شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن الجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتحدث عن التنظيم التشريعى للجامعات المصرية، موضحا الهيكل العام للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والهياكل العامة لإدارة الجامعات، وناقش نصوص القانون الخاصة بالمجالس الجامعية والقيادات المسئولة.
كما تطرق إلى توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس المؤسسة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.
ومن جانبه اكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، على ضرورة مواكبة البرنامج التدريبي المتطلبات الحديثة فى القيادة، ومواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.
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