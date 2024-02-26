شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكرم منتخب الجوالة لحصوله على المستوى الأول فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتخب جوالة الجامعة لحصوله على المستوى الأول في الدورة القمية الـ31 لجوالى وجوالات الجامعات المصرية بجامعة طنطا فى احتفالها باليوبيل الذهبى خلال الفترة من 3 / 2 إلى 12 / 2/ 2024.

وخلال حفل التكريم قدم رئيس جامعة الشكر للمنتخب للجهود الرائعة و المثمرة خلال فترة الإعداد و التنفيذ و التمثيل المشرف لوفد الجامعة و حصوله على المستوى الأول فى جميع المجالات والمستوى العام أول، وأثنى على الأداء الرائع للجميع .

وحث " قنديل " الجميع للحفاظ على مكانة جامعة حلوان فى الأنشطة الطلابية بصفة عامة و نشاط الجوالة بصفة خاصة والسعى لتقديم أفضل المستويات في جميع المنافسات في مختلف الأنشطة.

وقام الدكتور السيد قنديل والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتكريم الوفد المشارك، بحضور هشام رفعت أمين عام الجامعة و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة.

كما قدم منتخب جوالة الجامعة السمر خلال حفل التكريم، وقد اعربوا عن سعادتهم بتقدير ودعم قيادات الجامعة الدائم لهم.