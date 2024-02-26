وزير النقل: الشركة القابضة للنقل البحري والبرى تحقق 4.2 مليار جنيه أرباح

القاهرة - سامية سيد - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة والشقيقة عن العام المالى 2022/2023، حيث تمت المصادقة القواءم المالية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات وعلى تقرير مجلس الإدارة.

فى بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتطور الكبير فى مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة والذى تجسد فى التقدم الكبير فى مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث بلغت إجمالى الايرادات المحققه للشـركات ( تابعة / شقيقه / قابضة ) للعام المالى 2022/2023 نحو 15,890 مليار جنيه بنسبة زيادة 96,1% عن فعلى العام السابق و بلغ صافى ربح العام المالى 2023/2022 مبلغ 9,640 مليار جنيه بنسبة زيادة 193,6 % عن فعلى العام السابق اما فيما يتعلق بالنتائج المستقلة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن العام المالى 2022/2023 فقد بلغت اجمالى الايرادات المحققة للعام المالى 2023/2022 نحو 4,791 مليار جنيه بنسبة زيادة 223,7% عن فعلى العام السابق وبلغ صافى ربح العام المالى 2023/2022 مبلغ 4,218 مليار جنيه بنسبة زيادة 255,9 % عن فعلى العام السابق .

كما أكد الوزير على ضرورة المحافظة على أراضى الشركة والاستغلال الاستثمارى الأمثل لها وكذلك دعم الشركات بأحدث المعدات والاجهزة والاتوبيسات والشاحنات لاستمرار تقديم مستوى مميز من الخدمات للجمهور وتحقيق مزيد من الأرباح لتلك الشركات بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وكذلك المتابعة المستمرة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة لخطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة وعقد لقاءات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة مشيرا إلى أن الحافز لمن يستحق وان على الجميع بذل كافة الجهور لاستمرار النقلة النوعية الكبيرة التى تشهدها الشركة القابضة وشركاتها التابعة كما تم خلال الاجتماع استعراض مساهمة الشركة القابضة فى شركات جديدة وهى شركات (اكتا للنقل الجماعى / (قناة السويس لتنمية الموانئ المصرية / المصرية للمناطق اللوجستية / ميناء جرجوب البحري/ ميناء برنيس / / شركة المصرية للاتوبيس الترددى ( تحت التأسيس )

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع أهم مؤشرات تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة الماضية حيث شهدت تلك الشركات على سبيل المثال زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 خط إلى 26 خط والإنتهاء من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450 م فى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية فى حاويات بورسعيد من 5.5 ميجا إلى 16 ميجا لتشغيل جميع الأوناش العملاقة وإستاندات الثلاجات للحاويات المبرد وزيادة فى أعداد حاويات الترانزيت إلى 1.349 مليون حاوية ترانزيت لشركات الحاويات وارتفاع صافى ربح شركة الملاحة الوطنية من 5.21 مليون دولار عام 2020 إلى 54.066 مليون دولار عام 2022/2023 .

بالإضافة إلى زيادة فى إيرادات النشاط الأساسى ( وخاصة التخليص الجمركى وإيرادات رفت وتعيين ) لشركات التوكيلات الملاحية .زيادة إيرادات النشاط الأساسى وصافى الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادى الملوك وايضا السفينة وادى العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن وزيادة فى إيرادات وصافى الربح للنشاط الأساسى (إيرادات التخزين بالموانئ _ الملاحق الخارجية _ نشاط النقل ) لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق ERB ( ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING ) لكل من الشركة القابضة و 8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات ( مالى _ موارد بشرية والأجور ) وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكترونى والموبايل ابلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكترونى من خلال الانترنت ( يخدم 120 خط ) وعدد 581 مستخدم للمنظومة.

وتطوير المواقع الإلكترونية للشركات التابعة وزيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157 % ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% ( للشركة القابضة فقط ) وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49 % ( للشركات التابعة ) بالإضافة إلى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47 % ( للشركات التابعة ) كما انه لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يتم إعداد متدربين محترفين معتمدين دولياً من جامعة ولاية ميزورى الأريكية للشركة القابضة وشركاتها التابعة (عدد ( 128 ) مدرب دولى محترف- عدد ( 128 )حقيبة تدريبية معتمدة - تدريب (130 ) فنى وسائق .