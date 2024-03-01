بـ 101 مليار دولار.. "بكري" يكشف عن استثمارات جديدة بعد رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه نقلًا عن مصدر حكومي أكد أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بضرورة الاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية الحيوية، موضحًا أن هناك أخبار سارة عن وجود استثمارات قبل شهر أبريل بقيمة 101 مليار دولار.

أضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة سيكون بها العديد من المستجدات من الناحية الاستثمارية، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة بداية لمشروعات أخرى

وأكد مقدم "حقائق وأسرار"، أن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري، بعد إبرام الصفقة الاستثمارية الضخمة وهي مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مع الإمارات، واستلام الجزء الأول من عائد الصفقة، لافتا إلى أن تفاصيل المشروع بعث بروح مختلفة لدى الشارع خاصة بعد حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر إعلان الصفقة.

وشدد بكري، على أن بنود العقد في صفقة رأس الحكمة، تخضع للسيادة المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المشروع عبارة عن شراكة استثمارية، وعقد الاتفاق خاضع للقوانين المصرية، وهو ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي.