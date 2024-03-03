شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة ويشن قرابة 20 غارة على شمال خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.

كما أفادت القناة أن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن هناك إصابات في قصف للاحتلال استهدف تجمعا لفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.