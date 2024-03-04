شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سيد أحمد: اجتماع لأمناء الحوار الوطنى قبل رمضان لرفع التوصيات للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء حريص على عقد اجتماع خلال أسبوع، لمناقشة مخرجات الجلسات الاقتصادية التخصصية المكثفة وإقرارها لرفعها وإرسالها لرئاسة الجمهورية قبل شهر رمضان.

وأوضحت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحوار الوطنى يستهدف الوصول لروشتة اقتصادية عاجلة وسترتكز المخرجات الخاصة بالجلسات المنعقدة الأسبوع الماضى، على إجراءات عاجلة تطبق على المدى القصير تجابه التحديات الراهنة.

وكان قد قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنه على مدار 4 أيام انعقد الحوار، وناقش من خلال الخبراء وذوى الشأن كيفية تحسين المستوى الكلى للاقتصاد المصرى.

وأوضح محمود فوزى خلال مداخلة سابقة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc :"نحن فى مرحلة صياغة لما انتهينا إليه فى الأيام الأربعة الماضية من مخرجات، وليس هناك تصويت، لأن القضايا التى نتوافق عليها يتم رفعها للرئيس السيسى مباشرة".



واختتم: "سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان".