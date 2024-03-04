شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزيرالخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، على حتمية تحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير شكري اليوم مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ ؛ وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة .. حسبما صرَّح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد.

وحرص وزير الخارجية على التعرف من المسئولة الأممية ، على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.

وأكد شكري ، في هذا الإطار ، على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار 2720 والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة ومنها المعابر الحدودية واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها.

واستعرض وزير الخارجية والمسئولة الأممية ، بشكل مستفيض ، الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي.

ولفت شكري إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية..مشددا على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.

ومن جانبها..أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية .. مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.