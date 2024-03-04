وزير التموين: استمرار صرف الدعم السلعى بالبطاقات بقيمة 50 جنيها لكل فرد

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم السلعى على بطاقات التموين بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقة، بجانب استمرار أيضا صرف الخبز المدعم ، نافيا ما تردد بشأن زيادة قيمة الدعم على البطاقات من 50 إلى 100 جنيه للفرد.

وشدد الوزير، خلال افتتاحه إحدى السلاسل الغذائية بمنطقة الأسمرات، على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج فى منافذ بيع السلع داخل المحلات، قائلا: "مفيش منتج سيباع فى أى ماركت بدون تسعيرة"، لافتا إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسعار فى الأسواق.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تطرح الوزارة السكر الأبيض المعبأ بمعارض أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.