الجلباب والزى الفرعونى فى جناح مصر بمهرجان شباب العالم النسخة الروسية

القاهرة - سامية سيد - استقبل مهرجان شباب العالم فى مدينة سوتشي الروسية زواره لليوم الخامس على التوالى، بعروض فنية وثقافية وترفيهية، وأجنحة من مختلف دول العالم، التى تستعرض عاداتها وثقافاتها، والفلكلور الخاص بكل دولة، فى الساحات والأماكن المخصصة للعروض.

وقد شهد الجناح المصرى حضور كبير من جانب الشباب، الذين وصل عددهم لنحو 109 شباب تم اختيارهم من خلال وزارة الشباب والرياضة، أغلبهم من طلبة الجامعات، وحديثى التخرج، وقد حرصوا على المشاركة وتقديم أفضل العروض الثقافية والفنية للترويج لمصر أمام رواد المهرجان فى أكثر من 180 دولة حول العالم.

وشهد الجناح المصرى، فى مهرجان شباب العالم النسخة الروسية، عرضا بالأزياء الفرعونية، إلى جانب الجلباب المصرى، وكذلك تقديم هدايا تذكارية مجانية لزوار المهرجان، للترويج للسياحة والتعريف بقيمة الحضارة المصرية، والأماكن التى يمكن للسياح من كل جنسيات العالم الوصول إليها، وقد جذب الجناح المصرى مئات الزوار على مدار اليوم.