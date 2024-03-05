بحوث الإلكترونيات يوقع عقد استضافة ودعم لوجستى مع مدينة العلوم والتكنولوجيا

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر المتميزة وتدعم بناء الاقتصاد المبنى على المعرفة.

وفى إطار الخُطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد استضافة ودعم لوجيستى خامس الشركات الناشئة مع مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، كثانى عقد يتم توقيعه للمعهد فى مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وصرحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الشركات الناشئة تُعد عنصرًا حيويًا فى أى اقتصاد ومصدر رئيسى لخلق فرص العمل خاصةً للشباب، حيث تُساهم فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الابتكار، مؤكدة على أهمية احتضان الشركات الناشئة.

وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن توقيع عقد استضافة الشركة الناشئة يهدف إلى توفير بيئة محفزة وداعمة للتميز فى البحث العلمى داخل مدينة العلوم، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، مشيرة إلى أن مشروع بطاريتى تم اختياره من أصل 16 فريق عمل كان متواجدًا بحاضنة جرين إلكتروبيكيا لريادة الأعمال فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والتى تعد أول حاضنة مصرية حكومية متخصصة فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات وتمويل من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري).

كما أن بموجب هذا العقد سوف يتم تقديم كافة الخدمات اللوجستية والفنية والإدارية والقانونية للشركة المزمع إنشاؤها فى إدارة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية من قبل مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمى للنمو المُستدام لسيدارى أن توقيع هذا العقد يأتى كإحدى ثمرات الجهد والتعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز سيدارى فى محور تنمية مهارات رواد الأعمال فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية كأحد أنشطة حاضنة جرين إلكتروبيكيا بالمعهد.

وأشار مهندس أحمد حسن يوسف رئيس فريق عمل مشروع بطاريتى إلى أن توقيع هذا التعاقد يُعد خُطوة مهمة لفريق "بطاريتي"، حيث سيتمكن فريق العمل من الاستفادة من خبرة المعهد الفنية فى تطوير وتحسين سلاسل العمل فى مجال إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون.