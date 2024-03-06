شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشرف على الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية والأعلاف والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشرف غدا رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، حيث تشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخدة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.