‫وزير الرى يقدم العزاء فى وفاة على حسن موينى رئيس تنزانيا الأسبق

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القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لسفارة دولة تنزانيا بالقاهرة لتقديم واجب العزاء فى وفاة علي حسن مويني رئيس جمهورية تنزانيا الأسبق.

ونقل سويلم خالص تعازي وصادق مواساة الحكومة المصرية والشعب المصرى لسامية حسن رئيسة تنزانيا وللشعب التنزانى الشقيق فى هذا المصاب الأليم ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تأتي تعازي وزير الموارد المائية والري المصري كتعبير عن تضامن مصر مع دولة تنزانيا وشعبها في هذا الوقت العصيب، خاصة فى ظل العلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك الذى يربط مصر وتنزانيا ، وسعيهما لتعزيز التعاون والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين.

جدير بالذكر أن الرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني قد توفى اليوم الخميس الموافق 7 مارس عن عمر يناهز 98 عاما ، ويعد مويني ثاني رئيس لدولة تنزانيا ، حيث تولى منصب الرئيس خلال الفترة من عام 1985 إلى 1995 خلفا للرئيس المؤسس للبلاد جوليوس نيريري ، وتكريما له أعلنت سامية حسن رئيسة تنزانيا الحداد الوطني لمدة 7 أيام اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 .