شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وزارة الزراعة لمستلزمات رمضان بالدقى يفتح أبوابه اليوم والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة إن معرض خير مزارعنا لأهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا، حيث يبلغ عدد المشاركين فى المعرض 70 عارضا، على مساحة 1500 م، ويوجد به أكثر من 200 سلعة.
وأوضح أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كل المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية بضخ وإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، وأن تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها.
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