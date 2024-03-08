شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وزارة الزراعة لمستلزمات رمضان بالدقى يفتح أبوابه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن معرض الوزارة لمستلزمات رمضان المقام تحت شعار من خير مزارعنا لأهالينا بالدقى مفتوح طوال اليوم الجمعة، ومستمر على مدار شهر رمضان الكريم بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادى الصيد بحى الدقى.

من جانبه قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة المشرف العام على المنافذ والمعارض بالوزارة إن معرض خير مزارعنا لأهالينا يعتبر من أكبر المعارض المقامة حاليا، حيث يبلغ عدد المشاركين فى المعرض 70 عارضا، على مساحة 1500 م، ويوجد به أكثر من 200 سلعة.

وأوضح أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، ولتحقيق التوازن وضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كل المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية بضخ وإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، وأن تكون بجودة عالية مشددا على ضرورة الرقابة عليها.