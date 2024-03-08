الجدول الزمنى لعقد مقابلات المرشحين لرئاسة جامعات القاهرة وأسوان والأقصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات الجدول الزمنى لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لرئاسة جامعات القاهرة وأسوان والأقصر وبورسعيد وأكاديمية السادات مع اللجنة.

وحدد الجدول يوم السبت 16 مارس الجارى موعدا لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، ويوم الأربعاء 20 مارس لعقد المقابلات مع المرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات ويوم 23 مارس للمرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد ويوم 30 مارس للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة .

وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، أغلقت الخميس 29 فبراير الماضى، باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى "القاهرة وبورسعيد وأسوان والأقصر"، وأيضا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وكان أعلن الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجامعات، وضمت قائمة المرشحين لمنصب رئيس جامعة القاهرة كل من الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ،والدكتور هشام سيد سليمان استاذ بكلية التجارة والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكترر خالد العامرى.

وترشح الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد المعطى أبو سمرة عميد معهد الأورام والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الرحمن النشار والدكتورة ألف رياض والدكتور أيمن حمدى قاسم والدكتور هيثم محمد عبد الحافظ والدكتور عمرو محمد عياد والدكتور أحمد عبده على الشريف عميد كلية العلوم والدكتور حسن مجدى البربري، باجمالي عدد المرشحين 14 مرشحًا.