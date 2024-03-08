شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبحث موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة فى مجال صيانة المنشآت المائية وأعمال حماية الشواطئ .

أعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الحرص على إستمرار وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة فى العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع إتفاقية إطارية بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية ذات الأولوية فى أقرب وقت، مع إستمرار التنسيق بين الجانبين فيما يخص المراحل اللاحقة من التعاون والتى تشمل عددا من بوابات الترع والكبارى والسحارات والبرابخ ومنشآت النهاية بالترع .

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين فيما يخص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية لحماية المنطقة الشاطئية وطريق الكورنيش من النحر والتآكل الناتج عن الأمواج والنوات البحرية والتغيرات المناخية، بالتزامن مع اعمال توسعة طريق الكورنيش الجارى تنفيذها .

كما تم الإتفاق على عقد إجتماع شهرى بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة بين الجانبين .