شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى توجه التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمى: صوت الضمير والرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":"كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني".