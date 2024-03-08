شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى توجه التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمى: صوت الضمير والرحمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي.
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك":"كانت ولا تزال برغم كل المحن وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة، وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنساني".
تحية لنساء مصر فى يوم المرأة العالمى
يوم المرأة العالمى
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