شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: إعلان أرقام جلوس وأماكن عقد امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعداد أرقام الجلوس الخاصة بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وتم اعلانها على موقع الكلية لإتاحتها للطلاب.

وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات ل" الخليج 365" أن لجنة اعداد الجداول أوشكت على الانتهاء من إعداد جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023/ 2024 " الميد تيرم" تمهيداً لاعتمادها واعلانها للطلاب ، اذ من المقرر أن تنطلق الاختبارات فى الكلية خلال الأسبوع السابع من العام الدراسى.

وحذرت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، الطلاب لسرعة تسجيل المقررات والمواد الدراسية حتى تتمكن الكلية من اصدار ارقام الجلوس الطلاب موضحة أن اخر مهلة للتسجيل يوم الخميس المقبل.