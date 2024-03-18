شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء: تدبير موارد النقد الأجنبى المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.. ولدينا خطة لحل المشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، وأشار مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان
بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ.
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.
وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن
رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لأجل غير مسمى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، تصريح "مسؤول إسرائيلي، قائلا: سنعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا".
شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين حالة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى، وتسجل درجات الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة.
أسعار الذهب اليوم 18 مارس 2024 تسجل استقرارا وعيار 21 بـ 2950 جنيها
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24 يسجل 3377 جنيها.
عيار 21 يسجل 2950 جنيها.
عيار 18 يسجل 2533 جنيها.
الجنيه الذهب 23640 جنيها.
طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 13
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