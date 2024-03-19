شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءاً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية القاهرة

ويقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

-قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءاً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءاً .

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية ايام الجمعة والعطلات.

اسعار قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيه.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان". أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.

– أسيوط: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.

– سوهاج: الدرجة الاولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا : الدرجة الاولى 550 جنيه، الدرجة الثانية 350 جنيه.

- الأقصر : الدرجة الاولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- ادفو : الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.

- أسوان: الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.