شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 35 بيتا من بيوت الله منها 25 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف 35 مسجدًا اليوم الجمعة 22/3/2024م، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتحت وزارة الأوقاف 35 مسجدًا اليوم الجمعة 22/3/2024م، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (947)مليون جنيه.

وزارة الأوقاف تفتتح 35 بيتا من بيوت الله منها 25 مسجدًا جديدًا

تواصل هيئة السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر السفر على قطارات عيد الفطر المبارك لليوم الثانى، ويمكن حجز مقاعد القطارات بشكل مسبق يصل الى 14 يوما، للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 22 أبريل، وحتى يوم الخميس 13 يونيو في تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة. 22 أبريل بدء تسليم 1080 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة

السكة الحديد تفتح الحجز على قطارات عيد الفطر 2024 لليوم الثانى

تغلب زعماء الاتحاد الأوروبي على خلافاتهم بالدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة، وذلك قبل ساعات من أن تقدم الولايات المتحدة قرارًا للتصويت في الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة واتفاق رهائن دون تأخير مع تفاقم خطر حدوث مجاعة فى غزة. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرارإنتاج السكر المحلى من بنجر وقصب السكر وطرحة للمواطنين فى الأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب طرحه فى معارض "أهلا رمضان" فى المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الإنتاج المحلى سيعزز المخزون الاستراتيجى لمدة تتجاوز 6 أشهر. وزارة التموين: إنتاج السكر المحلى يعزز المخزون لأكثر من 6 أشهر

الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يضغطان من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 67 تابع (أ) فى 21 مارس 2024، قرار رقم 280 لسنة 2024، وقرار رقم 281 لسنة 2024، وقرار رقم 282 لسنة 2024، والخاصة بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم 22 مارس 2024. وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.

الجريدة الرسمية تنشر قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتبارا من اليوم الجمعة إلى يوم الإثنين القادم 25 مارس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل