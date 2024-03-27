شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم التوعية ضد مخاطر الإدمان لـ103 آلاف مواطن من الفئات المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية لـ 103 آلاف مواطن من الفئات المستهدفة وذلك من خلال عدة ندوات وأنشطة توعوية نظمتها الوزارة لرفع مستوى الوعي لدى المراهقين والشباب، ضمن حملة (تقدر من غيرها)، في عامها العاشر على التوالي، والتي تستهدف توعية الطلبة والشباب ضد أخطار التعاطي والإدمان.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الندوات والأنشطة تم تنظيمها من خلال إدارة علاج الإدمان، وإدارة الأطفال والمراهقين، بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استهدفت الشباب بالجامعات الحكومية والخاصة والمدارس والجمعيات والمؤسسات ومراكز الشباب والنوادي والكنائس في مختلف المحافظات.

وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة تأتي امتداداً لأواصر التعاون بين العديد من الجهات و الهيئات، ومنها ( وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، ومركز الحياة أفضل التابع لأسقفية الخدمات بالكنيسة، ومنظمة اليونيسيف ، والعديد من الجهات الشريكة الأخري.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الحملة قدمت 486 ندوة تثقيفة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 1321 من الكوادر التابعة لمختلف الجهات، على تنفيذ المحتوى التوعوي المعد خصيصا ليناسب فئة المراهقين و يقدم بشكل أنشطة متنوعة تناسب احتياجاتهم و تساعد في توعيتهم و تعليمهم مهارات تساعدهم وتحميهم من أخطار التعاطي والإدمان.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أن الحملة انطلقت عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، علي مستوي محافظات الجمهورية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.