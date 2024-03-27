شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: تسلم الدفعة الثانية من مستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.



وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.



وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى ووفد النواب الأمريكى: حل الدولتين السبيل لاستعادة استقرار المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف إطلاق النار فى غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

النواب الأمريكى يثمن دور مصر فى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب فى الميعاد الدستورى بنهاية الشهر الجاري.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التى تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة والعظمى 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد .

محكمة تونسية تقضى بإعدام 4 متهمين فى قضية اغتيال السياسى شكرى بلعيد

قصت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بإعدام أربعة متهمين فى قضية اغتيال السياسى شكرى بلعيد.

وقضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية فى تونس بالإعدام بحق أربعة متهمين وبالسجن مدى الحياة بحق متهمين اثنين آخرين وذلك بتهمة الضلوع فى اغتيال السياسى شكرى بلعيد فى 6 فبراير 2013.

مترو الأنفاق نافيا حدوث انفجار بمحطة المرج الجديدة: تعمل بشكل طبيعى

نفى أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد بشأن حدوث انفجار داخل محطة المرج الجديدة بالخط الأول، حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو إنفجار داخل محطات الصرف الصحي التابعة لشركة القاهرة للصرف الصحى و المحطات الفرعية المتواجدة بجوار محطة مترو المرج الجديدة بالخط الأول والتى تبعد عن المحطة حوالى 750 متر دون التأثير على المحطة أو حركة القطارات .

15 أبريل أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتسبب فى وفاة الطالبة حبيبة الشماع

حدد المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عاطف رزق، في القضية المعروفة إعلاميا بوفاة حبيبة الشماع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.