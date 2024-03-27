شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: حياة كريمة تقوم بجهود كبيرة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، بالاضافة الي دورها الكبير في توفير الحماية الاجتماعية في كافة المحافظات.

وأكد الأزهري في تصريحات خاصة الخليج 365، على هامش الإفطار الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة في شارع الأشراف على الدور الكبير التي تقوم به المبادرة الرئاسية في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك عبر العديد من القوافل الكبرى بداية الأزمة حتي الآن.

وأوضح أن الأفطار اليوم في أهم الشوارع التاريخية في مصر وهو شارع الأشراف وسط المواطنين من أبناء المنطقة في أكبر إفطار تنظمة مؤسسة حياة كريمة



