شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر تمثل الدرع الإنسانى لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن شكره وتقديره لمصر وجهودها المبذولة فى دعم القضية الفلسطينية، وتقديمها الدعم الإنسانى المتواصل لسكان غزة، والسماح باستقبال المساعدات.

وقال السفير الأوروبى، على هامش إفطار رمضانى لمجموعة من الصحفيين الدبلوماسيين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، يعود لأهمية مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى واستراتيجية موقعها، والمسارات المهمة التى تمر بمصر، كمان أن مصر دولة مستقرة جدا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يظل أكبر مستثمر وشريك لمصر وهناك فهم مشترك بين الطرفين.

وأكد بيرجر، علي أن المجلس الأوروبي دعا إلى وقف إطلاق النار فى غزة، كما يدعم منذ أكثر من أربعين سنه الحل السياسى القائم على حل الدولتين هو الوحيد الذى يؤدى إلى السلام، مشيرا إلى محاولة التكتل دعم السلطة الفلسطينية لبناء هياكل تقوم بقيادة الدولة الفلسطينية، وندعم الأونروا، وسنستمر بقيام هذا الدعم للوكالة المختصة برعاية ومساعدة الفلسطنيين.