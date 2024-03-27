شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد: غرامة 50 جنيها للموجودين على أرصفة المحطات بدون تذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر يعرضهم للغرامة، وعدم الاحتفاظ بتذكرة السفر عند الخروج من المحطة يعرض الراكب للغرامة وقدرها 50 جنيهاً بالإضافة إلى ثمن التذكرة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية، أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة، حفاظا على موارد الهيئة.

يأتى ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد، ومن ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة، لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة، وذلك بـ 5 محطات منها محطة مصر برمسيس، حيث حرصت السكة الحديد على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة بدون تذكرة، وذلك بعد تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال اكواد الكترونية على التذاكر وكروت الاشتراكات.

وتم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.