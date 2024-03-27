شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أيرلندا تنضم لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آيرلندا، اليوم الأربعاء، إنها ستنضم لجنوب إفريقيا فى قضية الإبادة الجماعية التى أقامتها ضد إسرائيل، في أقوى إشارة حتى الآن إلى قلق دبلن من العمليات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وعقدت محكمة العدل الدولية 26 فبراير الماضى جلسات الاستماع العلنية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار أيام إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.