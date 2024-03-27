شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، على قناة الحياة والقناة الأولي ومنصة واتش ات، وتحدث عن التصوف، ونستعرض أبرز تصريحاته فى هذا الإنفوجراف.

وأوضح أن التصوف هو جزء رئيسى من الدين ويعد ثلث الدين والهدف الرئيسى له لأننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا.

وأضاف أن إنكار التصوف جهل، موضحا أن الصوفية أساس من أسس الدين الذى جاء به جبريل عليه السلام ليعلمنا أمور ديننا.



على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش