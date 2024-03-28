شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتوقع تحسنا ملحوظا فى المركز التنافسى لجودة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع الحكومة أن يشهد المركز التنافسي في مجال جودة الطرق، تحسن ملحوظا خلال العام المالي الجاري 2023/2024 لاسيما في إطار المشروع القومي للطرق والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية الأساسية، بتحتل مصر الترتيب 22 أو 20.



وذكرت الحكومة، في وثيقة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) ، أن المشروع القومي للطرق دعم مركز مصر التنافسي في مجال جودة الطرق، وهو ما يتجلى من تقدم مصر 94 مركزا وصولا للمركز 28 بين عامي 2014 ، 2019.

وتشمل البنية الأساسية لقطاع النقل شبكات الطرق البرية، والسكك الحديد، والنقل السككى بالجر الكهربائى وخطوط النقل النهري الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة الموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية والموانئ التخصصية في مجالات التعدين والبترول والصيد والسياحة وقناة السويس، فضلا عن قطاع الطيران المدني الذي يلعب دورًا مهما في تسيير النقل الداخلي والخارجي، إضافة إلى المساهمة في حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد من خلال المطارات الدولية والمحلية.

وعلى ذلك، تُعد شبكات قطاع النقل بمثابة شرايين الحياة التي تتدفق من خلالها السلع والخدمات لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، حيث تعتمد كافة قطاعات الاقتصاد القومي على خدمات مرافق النقل - على اختلاف أنواعها - في الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، ومستودعات التخزين وأسواق التوزيع والاستهلاك.