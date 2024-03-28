شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم ماراثون امتحانات الميد تيرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة، اليوم الخميس تنظيم ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" والتى تعقد حضوريا بالكليات وفى قاعة الامتحانات الرئيسية بالجامعة وذلك فى ختام الأسبوع الأول لانطلاق امتحانات الميد تيرم.

وشهدت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بكليات جامعة القاهرة انتظاما كامل وسط متابعة دقيقة ويومية وجولات على اللجان لعمداء الكليات للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ على سير العملية وحلها بشكل مباشر.

وتعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بعدد من كليات الجامعة، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنتظم إجراءات وماراثون الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وتعقد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة، حضوريا وفى نفس الزمن المقرر للمحاضرات وتعقد داخل المدرجات والقاعات الدراسية، فى حيث قررت كلية الآداب تنظيم اختبارات الميد تيرم فى صورة تكليفات وتقييمات للطلاب.