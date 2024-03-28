شكرا لقرائتكم خبر عن "تريلا" تصطدم بالحاجز الحديدى لنفق الحدادين على طريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلي نفق الحدادين بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي النفق، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

علي الفور تم إخطار مركز الشرطة وعمليات المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مجلس المدينة، يوضح اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، ومجلس المدينة بطوخ، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور، في الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.



أثار الحادث



السيارة المتسببة بالحادث



تجنيب السيارة



تحطم سور النفق الحديدي



جانب من الحادث



سقوط السور الحديدي



فتح الطريق بعد تجنيب السيارة



