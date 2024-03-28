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هيئة الدواء تكشف النظام الغذائى لمرضى الضغط المرتفع فى شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء، عن سلسة من النصائح الغذائية الهامة لمرضى الضغذ المرتفع فى شهر رمضان تضمنت:

- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز-  الأسمر والشوفان.

- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.

- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.

- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.

- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.

- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس
(لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم).


نصائح غذائية


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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