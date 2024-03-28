شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف النظام الغذائى لمرضى الضغط المرتفع فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء، عن سلسة من النصائح الغذائية الهامة لمرضى الضغذ المرتفع فى شهر رمضان تضمنت:

- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز- الأسمر والشوفان.

- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.

- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.

- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.

- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.

- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس

(لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم).



نصائح غذائية



