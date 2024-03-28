شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى ببلدات إسرائيلية على حدود لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن انطلاق صافرات الإنذار التى أصبحت تدوي في جميع أنحاء بلدات دولة الاحتلال، وذلك فى المناطق قرب الحدود مع لبنان للمرة الرابعة منذ صباح اليوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، قد أفادت قبل قليل عن إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال قد أفادت فى وقت سابق، أن صفارات الإنذار تدوي مجددا في الجليل الغربي، كما أفادت عن سقوط 3 مستوطنين مصابين بإصابات مختلفة في عملية إطلاق نار قرب العوجا بأريحا في الضفة الغربية وأحدهم حالته خطيرة.

